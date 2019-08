Fernanda Souza revela que se programou por dois anos para ter ano sabático: -Queria estar aos 35 anos de férias

29/08/2019 | 13:10



Fernanda Souza foi a convidada especial no Mais Você desta quinta-feira, dia 29, e, durante entrevista com Ana Maria Braga, a atriz falou sobre o ano sabático que resolveu se dar de presente após se organizar por dois anos.

- É a melhor coisa do planeta. Realmente é muito gostoso e importante [...]. Foquei que realmente preciso cuidar da minha mente porque todo mundo precisa nos dias de hoje. Decidi tirar um tempinho de férias, programei há dois anos, quando me vi trabalhando muito com a mente, com a criatividade. Como eu trabalhava muito com criatividade, com ter ideias, quanto mais pensava, mais cansada ficava, contou Fernanda.

Ela, que tem 35 anos de idade, trabalha desde os cinco e tem uma trajetória de mais de 20 anos de carreira. Sobre a iniciativa de tirar um tempo para si, ela revelou que teve um estalo que a fez colocar o pé no freio.

- O clique é você parar e pensar em você. Eu queria estar aos 35 anos de férias, curtindo, olhando o que eu conquistei. É questão de organização. Fui colocando metas e programando para chegar em 2019 e poder descansar. Me organizei, avisei às pessoas com quem eu trabalhava que ia parar.

Para Fernanda, é importante entender a necessidade de tirar um período de descanso.

- Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de necessidade. Todo mundo precisa tirar um tempo para si, para cuidar do corpo, da mente, relaxar. Achava que seria bom para a minha história poder curtir o que eu vivi até aqui. Está sendo muito mais gostoso do que imaginei.

E continua:

- Não cheguei a viver nada que falasse: meu Deus, estou estafada, preciso trabalhar. Mas eu senti que aquilo poderia acontecer. Antes de acontecer, eu falei: férias. Agora eu tenho tempo para tudo, finalizou.