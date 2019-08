Pousada com bangalôs é boa opção para uma viagem a dois em Trancoso

Redação



29/08/2019 | 11:48

Fazer uma viagem a dois em Trancoso, no litoral sul da Bahia, é uma opção para os casais que buscam um passeio romântico. O local tem uma atmosfera especial, que conquista os visitantes com paisagens exuberantes e o estilo rústico-chique, presente tanto nos serviços de hospedagem e gastronomia, quanto nos espaços comuns, como o famoso Quadrado.

Viagem a dois em Trancoso

Trancoso é um destino ideal para um ensaio pré-wedding, onde os apaixonados podem registrar seus melhores momentos com as belas praias de coqueiros e águas cristalinas. As falésias e a charmosa igrejinha de São João Batista completam o cenário.

Para os que já estão oficialmente casados, o vilarejo baiano surge como excelente parada romântica, já que a maioria de suas pousadas tem foco em casais. Com sol praticamente o ano inteiro, o lugar oferece tranquilidade e contato com a natureza.

Bangalôs com piscina privativa

A pousada Estrela D’Água é uma das opções para casais. O local conta com um diferencial que agrada quem viaja acompanhado: os bangalôs Master.

Perfeitas para relaxar, namorar e apreciar os momentos a dois, as acomodações desta categoria contam com piscina privativa, além de espaço com sofá, rede, espreguiçadeiras e uma jacuzzi.

No total, o local oferece vinte suítes e oito bangalôs em um ambiente totalmente acolhedor, cercado pelo verde da Mata Atlântica e com o pé na areia. A pousada conta ainda com piscina de borda infinita, deque com espreguiçadeiras, restaurante e bar de praia.

