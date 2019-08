Visitantes do Parque das Aves podem comprar ingressos online

Redação



29/08/2019 | 11:48

O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), reúne 1.500 animais de 150 espécies diferentes, três viveiros e um borboletário. Quem pretende visitar o local pode adquirir ingressos online – uma boa opção para evitar filas e possíveis imprevistos do dia do passeio.

Compra online

No site oficial, o consumidor pode escolher entre três experiências disponíveis (Visita Padrão, Backstage Experience e Forest Experience). Segundo Jurema Fernandes, diretora administrativa do Parque das Aves, o parque é o atrativo mais visitado do Iguaçu, depois das Cataratas do Iguaçu. Por isso, a venda online traz mais comodidade ao visitante.

O resultado direto, segundo a especialista, foi que o tamanho e o tempo das filas. Elas reduziram significativamente nestas férias de julho, quando o parque bateu o recorde de melhor mês da história em 25 anos de atuação.

Prático e rápido

Para utilizar a plataforma é preciso preencher os dados solicitados pela página. As compras online podem ser feitas 24 horas por dia e o processo dura poucos minutos.

Quanto às formas de pagamento, o visitante tem a opção de pagar com cartão de crédito ou débito. Estudantes pagam meia entrada e moradores de Foz do Iguaçu (PR) têm direito a valores especiais.

Após o cadastro, o visitante recebe um e-mail de confirmação e, ao chegar no local, entra direto na catraca depois de apresentar o comprovante no celular ou impresso. Outro benefício é o ingresso digital, que ajuda a economizar recursos naturais, uma das principais bandeiras do Parque das Aves.

