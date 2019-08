Advogado Rodrigo Sergio Dias é nomeado presidente do FNDE

29/08/2019 | 11:30



O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 29, confirma a troca do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que já havia sido anunciada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no início do mês. Foi nomeado para o cargo o advogado Rodrigo Sergio Dias, que irá substituir o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo informou há quinze dias, os partidos do Centrão e a chamada "ala ideológica" do Ministério da Educação disputam a indicação de nomes para a diretoria do FNDE, órgão cobiçado pelo orçamento superior a R$ 50 bilhões e que trata desde a compra de livros escolares ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além da presidência, as siglas do bloco (DEM, PP, PL, PRB e Solidariedade) esperam conseguir ao menos quatro das seis diretorias do órgão. O advogado Rodrigo Sergio Dias é primo e braço direito de Alexandre Baldy (PP-GO), secretário de Transportes Metropolitanos no governo de São Paulo e aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Dias presidiu em 2018 a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão com função similar à do FNDE, de executar ações do ministério, mas que apresenta orçamento inferior, na casa de R$ 3 bilhões.