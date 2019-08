Obituário - 29 de agosto de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/08/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quinta-feira, 29 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 27 de agosto

Antonio Fernandes, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Luciano de Souza, 96. Natural de Serrinha (BA). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlindo Severino da Silva, 90. Natural de Botelhos (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria Rodrigues da Rocha, 85. Natural de Luiziânia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Dores Sobral de Araujo, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 28 de agosto

Justina Sampaio Carvalho, 103. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Matavelli, 93. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Celestina Ana Ferreira, 87. Natural de Rubelita (MG). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Hahn, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Costureira. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Moroni de Oliveira, 87. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Aleproti, 85. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Amabile Pezzolo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Avelino Dantas, 79. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no Centro de Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorival Valdir Pires, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lourival Batista dos Santos, 69. Natural de Pindobaçu (BA). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Juares Machado de Medeiros, 64. Natural de Renascença (PR). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Rosilda Maria Dias dos Santos, 64. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusto de Oliveira, 56. Natural do Distrito da Bela Vista, em São Paulo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Vendedor. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Luiz Fermino de Oliveira, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 28. Cemitério da Paz, Morumbi, São Paulo (SP).



SÃO BERNARDO

Luiz Carlos Dias, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Economista. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 27 de agosto

Stefania Dobrev Duracenko, 93. Natural da Romênia. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Alberto de Castro, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Barboza Ramos, 81. Natural de São Caetano. Residia na Vila Elze, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quarta-feira, dia 28 de agosto

Innocente Sartori, 91. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Filomena Pallini, 88. Natural da Itália. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Maria da Glória Righi Virgueiro, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Aparecida Segunda, 80. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria Deusanir Guimarães dos Santos, 66. Natural de União (PI). Residia no Bosque dos Ipês. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria Luzilene Monteiro de Araujo, 59. Natural de Tuparetama (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Carmen Silva, 55. Natural de Diamante do Norte (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.