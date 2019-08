São Caetano realiza ações para promoção da saúde na terceira idade

Do Dgabc.com.br



O Bairro Prosperidade é o novo contemplado com a série de ações e intervenções realizadas pela Prefeitura de São Caetano. Dentro do programa Viva Prosperidade, a administração municipal desenvolveu cronograma de atrações voltadas para os idosos. Nesta quinta-feira (29), às 14h, acontece o Show de Talentos e, no sábado (31), das 8h às 13h, é a vez do Campeonato de Bocha, ambos no CISE Benedicto Djalma Castro (Rua Garça, 323).



As atividades seguem na próxima semana, todas no mesmo endereço. Na segunda-feira (2), às 14h, haverá aula de dança aberta para os munícipes; na quinta-feira (5), às 14h, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, acontecerá a palestra do programa Elas por Elas, de conscientização e prevenção do câncer de mama; na sexta-feira (6), às 14h, também em conjunto com a instituição solidária, será realizado curso de culinária. Por fim, no sábado (7), das 8h às 13h, haverá nova etapa do Campeonato de Bocha.



Na segunda-feira (26), foram realizadas atividades esportivas, com aula aberta de ginástica, e bate-papo sobre alimentação saudável.



VIVA PROSPERIDADE

Com o Viva Prosperidade, a Prefeitura executa serviços de melhorias nas áreas de Assistência e Inclusão Social, Saúde, Esporte, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana, Educação, Cultura, Segurança e Meio Ambiente. A programação completa pode ser acessada no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br.



CISE BENEDICTO DJALMA CASTRO

Inaugurado há menos de um ano, o CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) Benedicto Djalma Castro oferece uma série de atendimentos nas áreas da Saúde, Assistência Jurídica, Esporte e Artes, além de passeios e viagens culturais para os moradores de São Caetano do Sul com mais de 50 anos de idade. Mais informações pelo telefone 4233-7551.



No CISE é possível receber orientações com advogados e passar por consultas com clínico geral e psicólogos, além de ter à disposição equipe de enfermagem. Confira abaixo os horários das atividades:



- De segunda a sexta, das 8h às 17h, administração do CISE;

- Segunda-feira, das 13h30 às 15h30, e quarta-feira, das 9h às 11h, clínico geral;

- Terça-feira, das 7h às 13h, psicologia;

- Sexta-feira, a partir das 13h30, assistência jurídica;

- De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, enfermagem;

- De segunda e sexta-feira, das 8h às 8h45 e das 14h às 14h45, e de terça e quinta-feira, das 8h às 9h, ginástica;

- De segunda e sexta-feira, das 8h45 às 9h30 e das 14h45 às 15h30, alongamento;

- De segunda e sexta-feira, das 9h30 às 10h15 e das 15h30 às 16h15, pilates;

- Terça-feira, das 10h às 11h, dançaterapia;

- Terça-feira, das 13h às 15h, artesanato em feltro;

- Terça-feira, das 14h às 16h20, italiano;

- Quarta-feira, das 9h às 11h, pintura em tela;

- Quarta-feira, das 13h às 14h30, grupo de canto;

- Quarta-feira, às 15h30, dança coreográfica;

- Quinta-feira, das 14h às 16h, arte em tecido;

- Sexta-feira, das 11h às 12h, dança de salão;

- De segunda a sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 13h, bocha.