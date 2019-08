Gabigol se declara para Rafaella Santos, irmã de Neymar: Te amo, pretinha

29/08/2019 | 11:11



Rafaella Santos e Gabigol não falam publicamente sobre a relação que possuem, no entanto, também já não escondem mais que o namoro ioiô pode ter ganhando um novo capítulo para lá de feliz! Em meados de abril, surgiram rumores que os dois haviam reatado e, na última quarta-feira, dia 28, os dois trocaram declarações no Instagram, mostrando aos fãs que o amor está mais vivo do que nunca.

Em comemoração à vitória do Flamengo em jogo pela Libertadores, Gabigol escreveu:

Depois de 35 anos estamos em uma semifinal de Libertadores.. Seguimos atrás do nosso sonho nação!

Em seguida, Rafaella, que é irmã de Neymar Jr., deixou um comentário na publicação com apenas um emoji de coração. Em resposta, o craque foi romântico: Te amo, pretinha.

Os fãs, claro, foram ao delírio e mais de três mil perfis curtiram as mensagens trocadas entre eles.

Eles recentemente foram vistos juntos em boate no Rio de Janeiro e Rafaella mandou mensagem de apoio ao jogador. Será que eles agora assumem de vez?