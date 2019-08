Bruna Hamú se prepara para estrear em A Dona do Pedaço: - Ela é o oposto da Josiane

29/08/2019 | 11:11



Estavam rolando especulações aqui e ali, mas agora é certeza! Bruna Hamú confirmou em entrevista ao site de A Dona do Pedaço que irá estrear na novela como Joana, um enfermeira doce, prestativa e que cuida da avó doente. A nova personagem irá conhecer Maria da Paz, interpretada por Juliana Paes, em um assalto e, a partir disso, elas passarão a se encontrar em outras situações e ficarão cada vez mais amigas, pois possuem muitas afinidades. A personagem de Bruna ainda irá criar laços com Rock, personagem de Caio Castro, que não resistirá aos encantos da enfermeira.

- Joana é uma menina muito boazinha. Acredito que o público vai torcer por ela. Ela é o oposto da Josiane, explica Bruna sobre a personagem.

A enfermeira entra na trama no capítulo 100 e a atriz está animada com o novo trabalho e será a primeira vez que irá contracenar com Juliana e Caio. Bruna disse que nunca trabalhou com seus parceiros de cena antes, mas é fã deles desde sempre. Hamú está longe das telinhas desde 2017 e conta que resolveu dar essa pausa na carreira para cuidar do filho Júlio, agora com dois anos de idade.

- Estava querendo voltar à minha rotina antiga. Só não esperava um convite para A Dona do Pedaço. Foi muito melhor do que eu esperava, revela.

Joana será bem próxima à Maria da Paz.