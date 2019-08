Gloria Pires comenta declarações das filhas, Cleo e Antônia Morais, sobre distúrbios alimentares

29/08/2019 | 11:11



Cleo e sua irmã, Antônia Morais, abriram o jogo sobre suas vidas pessoais durante o programa Conversa com Bial, exibido pela TV Globo. Durante o programa, as duas contaram como foi crescer no meio artístico e, também, falaram abertamente sobre a depressão e distúrbios alimentares que apareceram como consequência da grande exposição que tiveram desde a infância.

Para Bial, Cleo contou que sofreu com depressão e desenvolveu uma compulsão alimentar.

- Você toma coisas que tiram totalmente a sua fome e de repente você passa por alguma coisa emocional, que fica desequilibrada, e você come o pé da mesa. Não tem fim. Você come até passar mal mesmo.

Já Antônia confessou que chegou a tomar remédios para tirar o apetite.

- Esses remédios mexiam com a minha cabeça, então eu comecei a ter várias questões, crise de pânico, depressão, paranoia, foi bem horrível. É muito difícil, você tem vergonha também, não quer assumir aquilo para você. É uma mistura de sentimentos que te impede de pedir ajuda, disse a atriz.

A entrevista, é claro, deu o que falar e muita gente ficou impressionada com o relato de Cleo e Antônia. Uma dessa pessoas, inclusive, foi a própria Gloria Pires que, em seu Twitter, comentou a aparição das filhas:

Ontem foi difícil dormir depois dessa entrevista espetacular no Convesa com Bial. Além do próprio, que está cada vez melhor, minhas meninas deram aula de maturidade, autoconhecimento e aceitação. Talento, beleza e luz. Imagino quantas pessoas foram tocadas por essa mensagem, escreveu a atriz no Twitter.