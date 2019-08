Príncipe Harry e Meghan Markle deixam luxo de lado e jantam em restaurante low-cost

29/08/2019 | 11:10



Parece que Meghan Markle e o príncipe Harry estão tentando mudar a imagem de que esbanjam dinheiro à toa. Depois de pegarem jatinho particular para viagem de férias, o casal foi flagrado jantando em um restaurante bastante modesto comparado ao que os membros da realeza britânica estão acostumados.

De acordo com o jornal The Sun, os duques de Sussex ficaram cerca de duas horas no restaurante que fica em Winkfield, Berkshire, na Inglaterra. O pub, como é chamado, possui refeições, especializadas em comida britânica, que custam em média 15 libras, aproximadamente 76 reais.

Harry fez uma refeição, enquanto Meghan ficou apenas na água. Os dois, aliás, não estavam em casal, já que Archie, filho deles, também estava presente no passeio.

- Eles estavam em uma mesa com, presumo, uma secretária particular. Meghan estava com Archie no colo e o menino era tão bonzinho que eu nem o ouvi chorando enquanto esteve lá. Nenhum outro cliente os reconheceu. A equipe sabia claramente quem eles eram, mas manteve o serviço discreto, disse uma fonte.