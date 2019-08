Craque do futsal, Falcão faz jogo amistoso em S.Bernardo

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



28/08/2019



Maior jogador de futsal de todos os tempos, o craque Falcão será protagonista da partida amistosa Jogo do Rei, que acontece domingo, a partir das 10h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo (Avenida Kennedy, 1.155). O público terá a oportunidade de ver em ação o ex-jogador da Seleção Brasileira e sua equipe ao lado dos youtubers Igor Rezende, Lucaneta, Lucas BZK e Jukanalha, além dos freestyles Adonias e Diego.

O Jogo do Rei é um evento festivo e rotativo que ocorre em várias cidades do Brasil e do mundo. Os ingressos para assistir ao jogo são limitados, custam R$ 15 e estão sendo vendidos exclusivamente pelo site www.ticketagora.com.br. Crianças até 5 anos não pagam para entrar.

Falcão é considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos. Entre as conquistas mais marcantes de sua carreira, estão a medalha de ouro obtida nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, o bicampeonato mundial com a Seleção Brasileira (em cinco participações), e ter sido eleito o melhor atleta de futsal do mundo pela Fifa em quatro oportunidades (2004, 2008, 2011 e 2012).