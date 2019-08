Sto.André debate ações de inovação com humanização

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/08/2019 | 07:33



A 3ª Edição do Meeting Empresarial de Santo André, realizada ontem de manhã no Teatro Municipal, debateu a inovação nos processos produtivos da iniciativa privada e no setor público, mas palestrantes alertaram que avanços tecnológicos solitários não são suficientes para obtenção de resultados positivos. Há necessidade de olhar humanizado.

A atividade reuniu cerca 500 empresários, com as palestras de Arthur Igreja (Plataforma AAA), Luiz Fogaça (CVC), Fabiana Quiroga (Braskem), Vera Magalhães (jornal O Estado de S.Paulo e rádio Jovem Pan) e do prefeito Paulo Serra (PSDB). O tema deste ano foi planejamento, inovação e colaboração.

Igreja iniciou os trabalhos destrinchando a importância da tecnologia para as empresas em um momento no qual os usuários estão “empoderados”, com informação à disposição e em tempo real por meio de smartphones. O especialista enalteceu os avanços tecnológicos nas relações entre empresa e cliente, porém, lembrou que “não se consegue fazer o incrível sem fazer o básico” e que a tecnologia “boa é invisível” sem afastar o cliente.

Até por esse prisma, Igreja destacou a importância da relação humana nos processos. “Em uma pizza congelada há mais praticidade e tecnologia envolvidas, sendo que é só colocar no micro-ondas. Mas nós preferimos a pizza artesanal, feita por pessoas e com ingredientes frescos”, comparou ele, ao citar que nem sempre as produções tecnológicas atraem o cliente final.

O assunto também foi abordado pelo presidente da CVC Corp, Luiz Fogaça. A operadora de turismo, que possui sede e 70% dos seus 4.000 colaboradores diretos em Santo André, preza pela figura do agente de viagem, que ainda é bastante consultado, a despeito da comercialização de pacotes pela internet. A empresa afirma manter investimento em tecnologia – somente em Santo André, o aporte chega a cerca de R$ 100 milhões ao ano. “Hoje possuímos 1.400 lojas no País, e temos uma média (de abertura) de cerca de 100 lojas por ano. Toda a nossa estratégia se baseia na humanização.”

Paulo Serra elencou iniciativas da administração pública no setor, como a implantação da moeda verde, wi-fi público nos parques e a desburocratização para as empresas, com a informatização dos serviços de licenciamento e obras. “São poucas cidades que têm política de desenvolvimento econômico claro como política pública e Santo André tem isso, com o tripé de inovação, colaboração e planejamento. A política que a gente quer é atrair e facilitar a vida do empresário.”

Ex-jornalista do Diário, Vera Magalhães traçou panorama da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e os impactos das polêmicas no plano do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Obras do polo tecnológico saem em 2019

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), estimou que até o fim do ano as obras para construção do parque tecnológico sairão do papel. A meta da administração é inaugurar o projeto em 2020.

O parque tecnológico será instalado na antiga fábrica da Rhodia, no bairro Bangu. O custo da revitalização é de R$ 10 milhões. “A gente conseguiu inscrever o parque tecnológico numa linha de crédito do governo federal e estamos aguardando essa resposta. A gente deve assinar contrato no mês de setembro também que já vai permitir o início da reforma daquele prédio. Agora nós já temos o recheio, né?”, disse Paulo Serra, em referência aos debates nas três edições do Meeting Empresarial.

Ontem, aliás, representantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC conheceram as instalações do Parque Tecnológico São José dos Campos, no Interior, referência na união de produtores de tecnologia em um só local.

O encontro foi com o diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos, Marco Antonio Raupp, que detalhou como o projeto foi implementado, em 2006. Raupp foi convidado pelo secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão (PSDB), a explanar os funcionamentos do polo do Interior para técnicos do Grande ABC. “Ele se mostrou interessado em vir à nossa região para uma troca de experiências sobre inovação tecnológica.”