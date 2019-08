Guarani vence Londrina, quebra jejum na Série B, mas segue na lanterna

28/08/2019 | 21:33



O Guarani quebrou uma série de quatro derrotas consecutivas na noite desta quarta-feira ao derrotar o Londrina pelo placar de 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time campineiro continua na lanterna.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 16 pontos, ainda a quatro de deixar a zona de rebaixamento. Em 16º, o Vitória soma 20. Já o Londrina vai para o seu sexto jogo sem vitória. Se antes brigava pela liderança, agora o time paranaense soma 25, na 11ª posição.

O Guarani mostrou muita ansiedade nos minutos iniciais, se precipitou em algumas jogadas e deu o contra-ataque para o Londrina. Júnior Pirambu teve duas oportunidades de abrir o marcador, mas em ambas parou no goleiro Kléver, que deu total confiança para o time campineiro respirar e começar a dominar o duelo.

Na primeira chance da equipe bugrina, Davó avançou em velocidade e acabou derrubado pelo goleiro César, dentro da área, pênalti. Arthur foi para a cobrança e mandou no fundo das redes, aos 27 minutos. A resposta veio com Pirambu, em lance de bicicleta. A bola acabou saindo por cima do gol.

Após sair na frente, o Guarani deu a bola para o Londrina e se fechou. O time campineiro acabou administrando a vantagem, sem correr riscos, e confirmou a vitória parcial.

O segundo tempo foi de poucas emoções. Apesar de ter um pouco mais volume de jogo, o Londrina não conseguiu assustar o Guarani, que se apoiou em lampejos, a exemplo do arremate de Davó, que ficou na defesa do goleiro César.

Com o clube paranaense batido, o Guarani começou a arriscar mais e chegou a assustar aos 36 minutos. Thallyson cobrou falta, a bola desviou em Germano e parou no travessão. O lance motivou o time bugrino, que esboçou uma pressão no fim, mas acabou mesmo segurando a vitória por 1 a 0.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Figueirense no sábado, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, o Londrina recebe o CRB no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 0 LONDRINA

GUARANI - Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Luiz Gustavo e Thallyson; Deivid, Igor Henrique, Arthur e Bady (Filipe Cirne); Marquinhos (Renanzinho) e Davó (Lucas Crispim). Técnico: Thiago Carpini.

LONDRINA - César; Raí Ramos, Wallace, Léo Rigo e Felipe (Breno); Matheus Neris (Danilo), Germano e Denner; Júnior Pirambu, Luidy (Uelber) e Paulinho Moccelin. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Arthur (pênalti), aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Souza, Filipe Cirne e Lucas Crispim (Guarani); Danilo e Wallace (Londrina)

RENDA - R$ 22.788,00.

PÚBLICO - 1.798 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).