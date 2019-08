São Caetano lança programa almoço na escola para até 12 mil alunos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/08/2019 | 20:58



A Prefeitura de São Caetano lançou, na noite desta quarta-feira (28), o programa Almoço na Escola. A iniciativa prevê que todos os 12 mil alunos do ensino fundamental possam realizar o almoço na escola, mesmo aqueles que estudam em meio período. Atualmente, apenas os 2.700 alunos das oito escolas em período integral contam com almoço.

O programa será implantado ao longo do ano de forma gradual nas 12 escolas de ensino fundamental que funcionam em meio período. Inicialmente, serão as EMEFs Oswaldo Samuel Massei, Luiz Olinto Tortorello, Bartolomeu Bueno da Silva e Laura Lopes. Os pais e responsáveis deverão aderir ao programa, que terá início em 11 de setembro nessas unidades de ensino.

"A nossa expectativa é que de 50% a 60% dos estudantes façam adesão num primeiro momento", afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O chefe do executivo destacou que a administração tem se preocupado com a questão nutricional dos alunos e com o avanço da obesidade entre as crianças, o que motivou a iniciativa. "Vamos fazer um aditamento no contrato da alimentação para esse último trimestre. No ano que vem, o contrato já vai prever o almoço em todas as escolas", detalhou. Atualmente, a administração investe R$ 11 milhões ao ano em alimentação escolar.

Nas outras oito escolas, o programa de inicia em outubro e novembro, respectivamente. Os responsáveis devem se cadastrar nas escolas e por meio de um número de telefone (98853-2348) podem receber, pelo WhatsApp, o cardápio semanal. "Nosso objetivo é ajudar os pais que não tem tempo para preparar uma refeição adequada e mais ainda aqueles que não tem condições financeiras para isso", completou. Os alunos continuam recebendo a merenda convencional e terão aumento de meio hora no período escolar para realizar a refeição extra.