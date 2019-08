Revelada a forma como os príncipes William e Harry passam aniversário de morte de princesa Diana

28/08/2019 | 18:10



O dia 31 de agosto de 2019 será marcado pelo 22º aniversário de morte da princesa Diana, e seus filhos, príncipes William e Harry, sempre fazem algo especial para honrar a memória da mãe.

Apesar dos rumores de que os irmãos não estariam se dando bem após o casamento de Harry com Meghan Marke, uma fonte revelou ao site Us Weekly que ele e William têm a tradição de almoçar ou jantar juntos, para aproveitar o momento e relembrar a mãe, que morreu em um acidente de carro na França, em 1997.

Eles conversam sobre as pequenas coisas sobre Diana que fazia com que eles dessem risada: as viagens de ski para um parque de diversões, o esforço que ela fazia durante os aniversários deles, e tudo mais.

Eles também aproveitam o momento para pensar em como podem continuar honrando o legado de Diana quando o assunto são causas humanitárias.

- Eles sempre discutem sobre o trabalho de caridade que Diana fez e pensam em ideias para continuar seu legado. Ajudar aos outros e ser um modelo aos pouco afortunados está no topo da lista de prioridades dos dois.

Após a refeição, Kate Middleton, Meghan e os filhos dos príncipes têm permissão para se juntar à eles.

Inquérito

Parece que, 22 anos após o acidente que tirou a vida de Diana ter acontecido, o inquérito do caso será reaberto pela justiça. De acordo com o site Radar Online, o pai de Dodi Fayed, que acompanhava a Princesa de Gales no carro e que também morreu no momento da colisão, está pedindo para que o caso seja reaberto.

Além do pedido, o mais novo livro falando sobre o caso, Diana: Case Solved, promete trazer uma evidência definitiva que prova o que realmente aconteceu na noite do acidente, de acordo com sua sinopse. Nele, o autor conversa com Lee Van Than, uma das poucas testemunhas do dia do ocorrido, e que em anos tem se recusado a falar com a mídia ou com a polícia britânica. Ele dirigia um carro que cortou o veículo em que Diana estava logo antes da colisão ocorrer. Eita!