Pia se diz 'sortuda' por estrear no comando da seleção feminina contra Argentina

28/08/2019 | 18:03



Nova técnica da seleção brasileira feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage comandou nesta quarta-feira, no gramado do Pacaembu, o último treino do time nacional para o jogo contra a Argentina, às 21h30, justamente no estádio municipal. O duelo marcará a estreia da treinadora no cargo e também a do Brasil em torneio amistoso em São Paulo.

Ao projetar o confronto, a comandante comemorou o fato de poder ter pela frente um tradicional rival das brasileiras já em seu primeiro desafio na função. "Eu estou ansiosa para esse jogo. Cada país tem esse tipo de jogo com rivalidade. Estados Unidos e Canadá, Suécia e Noruega, e agora terei um Brasil e Argentina. Eu sou uma pessoa sortuda de ter essa oportunidade. Então, obrigada!", afirmou Pia, nesta quarta.

Sem poder contar com a estrela Marta, que foi desconvocada na última segunda-feira depois de ter se lesionado no sábado em partida pelo Orlando Pride, seu time nos Estados Unidos, a treinadora chamou Victória Albuquerque, do Corinthians, como substituta da jogadora eleita por seis vezes a melhor do mundo pela Fifa. Antes disso, Pia já havia perdido a volante Thaisa, do Real Madrid, também por lesão, que deu lugar a Aline Milene, da Ferroviária.

E a sueca, que já dirigiu a seleção feminina do seu país e também a dos Estados Unidos, mostrou nos treinos desta semana que o seu primeiro objetivo é fazer a seleção melhorar a sua eficiência defensiva. Demitido do comando da equipe nacional, em julho passado, um mês após o Brasil ser eliminado pela França nas oitavas de final do Mundial, Vadão acumulou nove derrotas seguidas antes de o time brasileiro estrear com vitória na competição realizada em solo francês.

"Eu acredito que será um jogo muito parecido entre as duas seleções. Eu acompanhei o jogo da Argentina na Copa do Mundo contra o Japão, diante de um dos melhores times do mundo, e foi um empate em 0 a 0. Então amanhã (quinta-feira) será um jogo bem equilibrado, e eu espero que a gente tenha uma boa defesa, consigamos recuperar a bola e criar algumas chances. Vai ser um bom jogo porque iremos jogar diante de um grande time", destacou Pia.

O torneio internacional amistoso em São Paulo será aberto nesta quinta-feira com o duelo Costa Rica x Chile, às 19 horas, também no Pacaembu. Quem vencer essa partida enfrentará o ganhador do confronto entre brasileiras e argentinas na final da competição, domingo, às 13h, no mesmo estádio municipal.