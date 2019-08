Lud Mazzucatti faz hoje tributo a Amy Winehouse em Santo André

Miriam Gimenes



29/08/2019 | 07:42



A cantora Lud Mazzucatti, conhecida por ser dona de uma voz linda e potente, faz hoje um tributo a Amy Winehouse, às 19h, na praça de eventos do Shopping ABC. A apresentação faz parte do ABC Jazz & Blues Festival, que será realizado até 20 de setembro, com programação diversa.

No palco, a cantora, que iniciou na profissão em 2001 e desde 2010 está em carreira solo, junto com sua banda, interpretará composições autorais, releituras de sucessos do R&B, hip hop, soul e reggae, além de, é claro, as canções de Amy.

Nas próximas apresentações, Blues Etílicos plays cantará Eric Clapton (dia 5), Alma Thomas entoará as canções de Aretha Franklin (dia 12) e, por fim, a banda Ultra Soul convidará o cantor Ed Motta para se apresentar no espaço (dia 20). A programação é gratuita.