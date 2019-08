BGirls canta repertório dos Beatles amanhã

Miriam Gimenes



29/08/2019 | 07:56



A banda BGirls, formada por quatro mulheres, dará amanhã, no Sesi São Caetano (Rua Theobaldo de Nigris, 70), o toque feminino às canções do Fab Four, com o show Elas e os Beatles, que terá início às 20h.

O repertório inclui canções que levam nomes de mulheres, entre elas Anna, Carol, Cayenne, Clarabella, Dear Prudence, Dizzy Miss Lizzy, Eleanor Rigby, Julia, Lady Madonna, Long Tall Sally, Lovely Rita, Lucille, Lucy In The Sky With Diamonds, Maggie Mae, Martha My Dear, Michelle, Polythene Pam e Sexy Sadie.

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi, no site www.sesisp.org.br/meu-sesi.