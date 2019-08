Musical retrata história de S.Bernardo

Miriam Gimenes



29/08/2019 | 07:55



São Bernardo completou 466 anos este mês e as comemorações não param. Depois de série de eventos, será a vez do musical Momentos de São Bernardo, que será apresentado sábado, às 19h, no Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201), no bairro Planalto. A entrada é gratuita.

O espetáculo, que reúne dança, teatro e música, traçará toda a história da cidade. Ele é uma parceria entre o CLM (Centro Livre de Música), da Secretaria de Cultura e Juventude e as escolas de balé Elisa e Márcia Bueno, além do Grupo Cênico Regina Pacis. “É um evento que resgata e valoriza quem ajudou a construir a história da cidade, proporcionando lazer, cultura e conhecimento”, diz o secretário de Cultura e Juventude, Adalberto Guazelli.

No palco, os artistas falarão desde a chegada de João Ramalho, fundador da vila de Santo André do Campo, que mais tarde veio a dar origem ao município de São Bernardo. No espetáculo, haverá a apresentação dos índios do bairro Santa Cruz, que interpretam músicas e composições próprias, e dos monges beneditinos, com as músicas sacras entoadas pelo Coral Municipal.

Em seguida será lembrada a chegada dos imigrantes italianos, por meio de canções tradicionais entoadas pelo Coral Bicchieri D’Oro e representação do Grupo Cênico Regina Pacis. Já o Ballet Elisa mostrará com as coreografias os acontecimentos das primeiras décadas do século XX, que passam pela industrialização, as fábricas de móveis, o carvão e o futebol.

Já a construção da Represa Billings e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com a coreografia de Tico Tico no Fubá, serão retratadas pelo Coral Municipal e o Ballet Márcia Bueno.