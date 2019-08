Após cinco anos, Backstreet Boys anuncia três shows nos Brasil

28/08/2019 | 13:11



É oficial! Após cinco anos desde sua última vinda, finalmente o Backstreet Boys anunciou shows pelo Brasil! Nesta quarta-feira, dia 28, a Live Nation Brasil confirmou a passagem da boyband com a The DNA World Tour em 2020 por três cidades brasileiras!

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean e Howie Dorough estarão no dia 11 de março em Uberlândia, na Arena Sabiazinho; no dia 13 de março na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; e em São Paulo, dia 15 de março, no Allianz Parque. O grupo, que já está fazendo shows pelos Estados Unidos, irá passar por diversos países da América Latina e, por fim, encerrar essa parte da turnê no Brasil.

Uma pré-venda exclusiva os ingressos para os shows de todas as cidades acontece nos dias 2 e 3 de setembro pela internet e nas bilheterias oficiais. A venda para o público geral começa no dia 4 de setembro às 10 horas da manhã pela internet ou nas bilheterias oficiais.

A seguir, confira as informações gerais sobre as vendas:

UBERLÂNDIA

Data: 11 de março de 2020 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 18h

Horário do show: 21h30

Local: Arena Sabiazinho

Endereço: Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 - Tiber, Uberlândia/MG

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos e preços:

DNA PIT: De 335 a 670 reais

PISTA: De 310 a 620 reais

Cadeiras: De 190 a 380 reais

RIO DE JANEIRO

Data: 13 de março de 2020 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 18h

Horário do show: 21h30

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos e preços:

DNA PIT: De 370 a 740 reais

PISTA PREMIUM: De 345 a 690 reais

PISTA: De 190 a 380 reais

CADEIRA N1: De 210 a 420 reais

CADEIRA N3: De 145 a 290 reais

CAMAROTE: De 270 a 540 reais

SÃO PAULO

Data: 15 de março de 2020 (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h00

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos e preços:

DNA PIT A: De 385 a 770 reais

DNA PIT B: De 385 a 770 reais

PISTA PREMIUM: De 360 a 720 reais

PISTA: De 180 a 360 reais

CADEIRA INFERIOR: De 240 a 480 reais

CADEIRA SUPERIOR: De 145 a 290 reais

DECK: De 340 a 680 reais

A The DNA World Tour comemora o décimo álbum de estúdio do Backstreet Boys chamado DNA, que foi lançado em janeiro deste ano. O trabalho fez tanto sucesso que estreou em primeiro Billboard 200 com 234 mil cópias vendidas e se tornou um dos mais vendidos nos Estados Unidos em 2019.