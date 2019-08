Thais Fersoza passa o dia de azul por causa de superstição de Michel Teló

28/08/2019 | 13:10



Thais Fersoza precisou passar a terça-feira, dia 27, inteirinha vestida de azul por causa de superstição do marido, Michel Teló. No Instagram, a atriz revelou que por conta do Grêmio, seu time de futebol que Teló torce, ela foi influenciada a usar a cor do clube para dar sorte no jogo contra o Palmeiras que valia vaga na final da Libertadores. Para completar, o cantor ainda fez com que a esposa acompanhasse o The Voice Brasil pelo celular, já que quis assistir ao jogo pela televisão na sala da sorte.

- Acompanhando o jogo! Eu não acredito, cara! É isso ai gurizada, tamo na final. Vamo que vamo! Vou contar uma coisa para vocês: eu tava assistindo lá em cima, numa outra televisão. Tomou um gol eu desliguei, vamo pra baixo. Aqui nesse lugar a gente ganhou a libertadores no ano retrasado, a copa do brasil... Tinha que descer para essa tv com minha esposa e estamos assistindo aqui ó, disse Teló enquanto exibia Thais com o celular nas mãos.

A atriz também comentou a atitude inusitada do marido:

- Pelo amor de deus essa pessoa me fez passar o dia de azul por causa do Grêmio. Eu to tendo que assistir o The Voice pelo celular. Pelo amor, ele fica num desespero com esse negocio de Grêmio. Não dá nem para acreditar. Ele tava numa ansiedade. Graças a deus acabou o jogo e vou poder ver em paz o The Voice, disse.

Teló ainda elogiou Fersoza por topar ficar o dia inteiro com roupas em tons de azul:

- A esposa ficou o dia todo de azul. Coisa mais linda!

Passado o sofrimento do jogo e a vitória do Grêmio, Thais surpreendeu Michel com uma declaração para lá de fofa na rede social para comemorar os dez anos de carreira do cantor do hit Ai Se Eu Te Pego:

Hoje ele completa dez anos de carreira solo. Quanta admiração marido. Que orgulho da sua história! Da sua luta, da sua busca, do seu sonho que vem sendo realizado com maestria! Deus te ama demais, você merece demais! Aquele menino tímido, lá de Medianeira veio quebrando barreiras, levando a sua raiz e sua cultura pro mundo! Você se supera.. seja cantando, tocando, apresentando... um showman! Um talento em pessoa! Sua paixão pela música é contagiante. Você no palco é inexplicável! Que energia, que firmeza, que alegria!!!!!! É lindo de ver!!! E como artista... que exemplo! É gostoso ser sua fã.. o respeito e a forma como retribui o amor que recebe, sempre com um sorriso no rosto, uma mão estendida e uma palavra de carinho. Artistas como você são raros.. parabéns marido! Que Deus te ilumine (e como ele te ilumina!) cadê vez mais pra que você possa sempre dar essa aula de humanidade, competência, talento e carisma pra todos que tem a honra de te acompanhar! Dez anos de luta, de vitórias e que venham muitos e muitos mais! A gente vai estar sempre aqui do seu ladinho te aplaudindo de pé e com muito orgulho! Esse cara é surreal.. ele merece todas as homenagens do mundo.. vocês não tem ideia do coração dele.. voa marido! O mundo é seu e você de fato com a sua música fez ele ficar pequeno!, escreveu a atriz.

O papai de Melinda e Teodoro, claro, retribuiu o carinho da amada:

Coisa mais linda esposa! Bondade sua. Mas só consigo porque tenho vocês me apoiando, me incentivando, dando força. Te amo!, escreveu ele, citando os filhos que possuem juntos.