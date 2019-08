Princesa Charlotte está ansiosa para ir à escola junto com o irmão, George

28/08/2019 | 13:11



O primeiro dia na escola chega para todos e com a Princesa Charlotte não será diferente. A filha do meio de Príncipe William e Kate Middleton tem quatro anos de idade e está se preparando para iniciar os estudos na mesma escola que o irmão mais velho, Príncipe George. Uma pessoa próxima à família real britânica contou em entrevista à People que a garota está muito animada para a essa nova fase.

- Ela não pode esperar para estar com George na escola. Ela está tão animada com tudo!

As duas crianças da realeza irão à escola Thomas's Battersea, que fica próxima ao Palácio de Kensington, onde moram. Por lá, Charlotte estudará e fará amigos, assim como o irmão, que entre os colegas de sala é conhecido apenas como George Cambridge. Entretanto, isso é algo novo para os membros da realeza britânica, já que a Rainha Elizabeth II, por exemplo, teve toda a sua educação em casa, sem nunca ter frequentado um colégio.

Enquanto as aulas não chegam, George e Charlotte estavam com os pais e o irmão descansando na Escócia. Lá, os monarcas possuem um castelo de férias, para onde viajam anualmente e dessa vez chegaram até o destino em um avião comercial! Um dos passageiros contou à publicação que ninguém à bordo notou a presença da realeza e nem se tocou quando eles estavam entrando na aeronave ou desembarcando. Todos só perceberam as presenças ilustres quando dois carros de luxo foram buscar Kate, William, as crianças e a babá no aeroporto. Que loucura!

Já de volta ao castelo onde moram, as crianças se preparam para começar na escola na próxima quinta-feira, dia 5. Por lá, Charlotte terá que usar uniforme, como todas as outras crianças, mas em seu tempo livre ela continuará esbanjando suas roupas por onde passa.