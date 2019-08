28/08/2019 | 13:07



A sexta e última temporada de Silicon Valley vai estrear no dia 27 de outubro, às 23h, na HBO. Vencedora do Emmy, a série traz uma visão cômica da corrida do ouro moderna, no mundo da alta tecnologia no Vale do Silício. No elenco estão Thomas Middleditch no papel de Richard, Zach Woods como Jared, Kumail Nanjiani como Dinesh, Martin Starr como Gilfoyle, Amanda Crew como Monica, Jimmy O. Yang como Jian-Yang, Suzanne Cryer como Laurie Bream, Matt Ross como Gavin Belson e Josh Brener como Big Head.