Do Diário do Grande ABC



28/08/2019 | 12:45



Aparentemente a notícia de que a Mercedes-Benz do Brasil vai retomar o segundo turno na produção de chassis de ônibus na fábrica de São Bernardo pode até não parecer alvissareira porque, inicialmente, a montadora não fala em abertura de postos de trabalho. Claro que em tempos de desemprego em alta a torcida é para que mais e mais empresas deem sinais de recuperação e abram as portas a novos trabalhadores. No caso em tela, há que se ver uma luz no fim do túnel, ainda mais quando se sabe que a Ford, também com planta em São Bernardo, vai encerrar suas operações no bairro Taboão em novembro.

E a salvação do emprego de cerca de 3.000 pessoas depende de aparecer interessado que de fato assuma a fábrica da montadora norte-americana. Até agora só se falou que tem grupo disposto a investir, mas de concreto apenas o prazo dado para fechar as portas. Não por acaso, o anúncio feito ontem pela empresa alemã de que reforçará a produção pode até servir de alento para aqueles que estão à beira de ficar sem trabalho ou que já foram demitidos.

Assim como a General Motors, a Mercedes também se mostra disposta a colocar em lista de prioridades a contratação de profissionais oriundos da Ford, acordo que deverá ser mais bem costurado na próxima semana. Além do poder público, as conversas devem envolver dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC , com os quais o presidente da montadora na América Latina, Philipp Schiemer, afirma ter bom diálogo. E alerta que “a região tem de ser competitiva”.

Mas não bastam apenas investimento e boa vontade. A avaliação do executivo é que o governo precisa, com urgência, adotar medidas capazes de recolocar o País no trilho da retomada da economia, de modo a criar empregos e estimular os agentes produtivos. Obviamente não é simplesmente isso, mas já seria um começo para melhorar a confiança do empresário e do consumidor, elos fundamentais da engrenagem que roda a economia.