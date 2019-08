Obituário - 28 de agosto de 2019

Ademir Medici

28/08/2019 | 12:44



Quarta-feira, 28 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 26 de agosto

Ana Francisca Malandrin, 100. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Dias Brandão, 88. Natural de Campo Formoso (BA). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Takahashi Hideyuki, 83. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Oswaldo Barragão, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivani Coelho Adler, 77. Natural de Uberlândia (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Bognar Filho, 75. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Carlos Belotto, 72. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena de Jesus, 72. Natural de Monte Sião (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Helena Conceição dos Santos, 71. Natural de Congonhinha (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marialva Portela de Oliveira Mendonça, 70. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 26. Crematório Memorial de Santos (SP).

Luiz Carlos Miguel, 67. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Comerciante. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabete Costa Gomes Paschoal, 60. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Manoel Junior, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Operador de processos. Dia 26. Jardim da Colina.



Santo André, terça-feira, dia 27 de agosto

Conceição Ferreira Guimarães, 93. Natural de Mariana (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Pereira, 80. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Sidnei Antonio Canever, 71. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Roberto Ribeiro, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela de Sousa Amaral, 60. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tatiana Spechoto, 39. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 26 de agosto

Ercília Viegas do Rego, 92. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Jairo Mendes de Godoi, 89. Natural de Bariri (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Gonçalves Nunes, 83. Natural de Avaré (SP). Residia no Alto Industrial, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Ana Francisca Alves Cerqueira, 81. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Vilma Coppa Scudeler, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Derite Amara da Conceição, 71. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Maria Kideko Araki, 62. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque São José, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 27 de agosto

Maria Isolina de Assis, 85. Natural de Silveirania (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



DIADEMA

Diadema, domingo, dia 25 de agosto

Daniel Belisário de Camargo, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Maria Rita, em São Paulo. Dia 25, em Diadema. Cemitério Chora Menino, em São Paulo (SP).

Aloísio Costa, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sebastião Cipriano Filho, 63. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Ana Paula Oliveira Silva, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Diadema, segunda-feira, dia 26 de agosto

Toyoko Nakajima, 85. Natural de Iguape (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Benedito Floriano de Melo, 68. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Gerson dos Santos, 55. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no Parque Industrial. Dia 26. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Mauá, terça-feira, dia 26 de agosto

Pompilio Moreira da Conceição, 92. Natural de Jaguarari (BA). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Silvia Maria Marques da Silva, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Artur de Caldas, 41. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.