28/08/2019 | 12:26



Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro voltaram a diminuir na terça-feira, 27, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa), pela quinta sessão consecutiva. A redução foi de 38.454 contratos em aberto, para 399.961 contratos em aberto, de 438.415 anteriormente. As informações são da B3.

Os investidores locais também reduziram ontem as posições líquidas vendidas em taxa, que refletem aposta em corte de juro, em 219.408, para 1.829.984 contratos em aberto, de 2.049.392 anteriormente.

Na contraparte, os bancos reduziram em 181.400 a posição líquida tomada contratos em aberto, passando de 1.495.140 para 1.313.740 contratos em aberto.