Guarani apresenta Estevam Soares como diretor e torcida cobra elenco

27/08/2019 | 20:11



A terça-feira foi bastante movimentada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. De forma surpreendente, o Guarani anunciou o experiente técnico Estevam Soares como novo diretor de futebol. Já dentro de campo, o último treino antes do jogo diante do Londrina, nesta quarta, em Campinas, foi marcado por cobrança de torcedores.

Depois de não chegar a um acordo com Júlio Rondinelli e Wilson Gottardo, o clube abriu negociação e rapidamente se acertou com Estevam Soares, que trabalhou recentemente como treinador do Batatais na Copa Paulista. O profissional de 63 anos já passou pelo Brinco de Ouro como jogador (década de 70) e treinador (1998 e 1999).

Estevam Soares chega em um momento delicado, já que na semana passada Fumagalli, Marcus Vinícius e Gabriel Remédio deixaram o departamento de futebol, enquanto o presidente Palmeron Mendes Filho pediu afastamento do cargo na última segunda-feira. A vaga será ocupada pelo então vice Ricardo Moisés.

"É claro que mudanças estão sendo discutidas. Em qualquer setor da vida, as coisas só andam se houver uma comunhão. De acordo com o que foi me passado, o Guarani precisa de quatro ou cinco contratações, mas precisam ser pontuais. A margem de erro já foi esgotada", disse o dirigente.

Além disso, nesta terça, torcedores protestaram em frente ao Brinco de Ouro com gritos de "time sem vergonha" e depois se reuniram com o elenco antes do treinamento, onde foram feitas cobranças pela campanha ruim do Guarani na Série B do Brasileiro. O clube é o lanterna, com apenas 13 pontos e perdeu os últimos quatro jogos.

Nesta quarta-feira, ainda sob o comando interino do auxiliar Thiago Carpini, o Guarani recebe o Londrina, às 19h15, pela última rodada do primeiro turno da Série B.

DISPENSAS - As mudanças no elenco bugrino já começaram. Nesta terça, os zagueiros Xandão e Bruno Silva tiveram suas rescisões publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O segundo, inclusive, sequer estreou, porque teve seu vínculo reativado pelo Vasco da Gama através de uma liminar.