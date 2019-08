Olympiacos, Estrela Vermelha e Dínamo Zagreb garantem vaga na Liga dos Campeões

27/08/2019 | 19:59



Olympiacos, Estrela Vermelha e Dínamo de Zagreb ratificaram, nesta terça-feira, a vantagem obtida no jogo de ida dos playoffs e garantiram vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao eliminarem Krasnodar, Young Boys e Rosenborg, respectivamente.

Jogando em Krasnodar, na Rússia, o Olympiacos, que tinha uma vantagem de 4 a 0 construída no primeiro duelo, tomou um susto aos dez minutos de jogo, quando Daniil Utkin abriu o placar para o time da casa, após bela jogada do ataque pelo lado esquerdo. O canhoto demonstrou habilidade, ao levantar a bola antes de finalizar.

Mas a equipe grega reagiu de imediato. Aos 11 minutos, ágil para trocar de perna na hora da batida, o marroquino Youssef El Arabi empatou. Aos 13 do segundo tempo, o mesmo atacante foi oportunista para empurrar a bola para o gol, após falha da zaga russa.

Em Belgrado, em duelo bastante equilibrado, o Estrela Vermelha teve de suar muito para conseguir a vaga, ao empatar com o valente suíço Young Boys. O gol do time sérvio saiu aos 14 minutos da etapa final, após bela jogada de Milan Rodic pela esquerda. O cruzamento em cima da linha de fundo encontrou a cabeça do grandalhão Aleksa Vukanovic: 1 a 0.

Os minutos finais foram tensos, pois o Young Boys conseguiu o empate, aos 36 minutos, com um gol contra de El Fardou Ben Nabouhane. Mas o time sérvio ficou com a vaga por causa do 2 a 2 na primeira partida em Berna.

Em Trondheim, na Noruega, o Rosenborg deu esperanças a sua torcida, ao marcar logo aos 11 minutos, com Babajide David, após pegar rebote de finalização na trave de Mike Jensen. Mas, aos 26 da etapa final, Amer Gojak acertou um lindo chute de fora da área, que foi no ângulo superior direito de Andre Hansen e empatou para o Dínamo de Zagreb, que trazia 2 a 0 no primeiro jogo.

As últimas três vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões serão decididas nesta quarta-feira. O holandês Ajax recebe o cipriota APOEL, após empate sem gols no primeiro jogo. O austríaco LASK, que perdeu em casa (0 a 1) no jogo de ida, visita o belga Brugge. Mesma missão terá o romeno Cluj diante do Slavia Praga, na República Checa.

O sorteio da fase de grupos, que vai reunir 32 equipes, será na quinta-feira, em Mônaco. A primeira rodada está prevista para os dias 17 e 18 de setembro.