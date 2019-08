Com Rafael Sobis confirmado, Inter treina apoiado por 10 mil para jogo decisivo

27/08/2019 | 19:46



O elenco do Internacional realizou, na tarde desta terça-feira, no Beira-Rio, o seu último treino de preparação para o jogo decisivo diante do Flamengo, nesta quarta, às 21h30, no estádio colorado, palco do confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Derrotado pelo time carioca por 2 a 0 na partida de ida do mata-mata, a equipe gaúcha trabalhou nesta terça apoiada por cerca de 10 mil torcedores colorados. O Inter resolveu abrir a atividade derradeira de preparação para o duelo e esta quantidade de público nas arquibancadas do Beira-Rio foi estimada pela assessoria de imprensa do clube.

O técnico Odair Hellmann definiu a escalação titular do Inter ainda na parte em que o treino ocorreu com portões fechados, nos primeiros 45 minutos da atividade, antes de liberar a entrada do público e da imprensa para acompanhar o período final do treinamento.

E o treino serviu para confirmar que Rafael Sobis está recuperado de dores musculares que fizeram com que ele fosse substituído no decorrer do confronto de ida das quartas de final, realizado na semana passada, no Maracanã. Se escalar Sobis, Hellmann deverá repetir a formação titular utilizada no primeiro jogo do mata-mata.

Assim, uma provável escalação do Inter para esta quarta-feira é a seguinte: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis (Wellington Silva); Guerrero. Mesmo com Sobis recuperado, há a possibilidade de Wellington Silva atuar como titular, em uma opção que deixaria o time com uma formação considerada mais ofensiva.

Na parte aberta do treinamento desta terça-feira, os jogadores realizaram uma atividade de caráter recreativo ao som de cânticos dos torcedores nas arquibancadas, onde os colorados puderam utilizar instrumentos e bandeiras para criar um atmosfera de apoio na véspera deste duelo com o Flamengo.

EDENILSON - Depois do treino, o meio-campista Edenilson concedeu entrevista coletiva, na qual confirmou que está em condições melhores do que tinha quando disputou a partida de ida das quartas de final, para a qual era considerado dúvida após se recuperar de lesão muscular.

"Estou me sentindo bem, estou 100%, consegui treinar todos os dias após a primeira partida. Antes da primeira partida não tinha conseguido treinar tanto, mas agora consegui voltar 100% a treinar graças a todo o trabalho da comissão, do estafe e da fisioterapia", destacou.

Já ao comentar sobre a festa feita pela torcida do Inter nesta terça no Beira-Rio, o atleta exibiu grande esperança na possibilidade de o time reverter a vantagem de 2 a 0 conquistada pelos flamenguistas no Maracanã.

"O clima está muito bom, o clima é de confiança. Lógico que a gente tem que levar isso para dentro de campo e fazer um grande jogo amanhã. Está todo mundo acreditando (na classificação) porque este grupo já deu mostras do que é capaz, acho que o resultado (do jogo de ida) é ruim, não foi um resultado merecido pela partida que a gente fez, mas a gente sabe que aqui dentro nós somos muito fortes, vencemos quase todos os jogos que fizemos aqui, vencemos bem, e temos totais condições de reverter", completou.