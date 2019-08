Paolla Oliveira dá spoiler de A Dona do Pedaço e Ana Maria Braga brinca sobre talento secreto da atriz: Vou te agenciar

27/08/2019 | 12:10



A participação de Paolla Oliveira no programa Mais Você, da TV Globo, desta terça-feira, dia 27, deu o que falar! Além de falar sobre os próximos capítulos de A Dona do Pedaço e o sucesso de sua personagem, a influenciadora digital Vivi Guedes, a atriz também foi pega de surpresa por Ana Maria Braga, que revelou um talento secreto da beldade: ela canta! A apresentadora exibiu o videoclipe da música Se Existe Amor, da banda Fortunia, em que Paolla aparece cantando e explicou que Douglas Oliveira, um dos irmãos da atriz, é vocalista do grupo e convidou a irmã para participar do clipe no ano passado.

- Inclusive quando você olha para uma pessoa dessas você pensa que ela é só atriz, mas tem um talento que vocês não conhecem!, entregou Ana.

Envergonhada, Paolla explicou:

- O que a gente não faz pela família? (risos). Falei que não ia dar certo.. Acho que a gente tem que se jogar mais, fazer coisas. Não sou cantora, nem sei se é tão bom como vocês estão falando, mas a gente faz (risos). Mas foi legal!

Ana Maria reforçou que, assim como Louro José, gostou do desempenho da atriz no clipe:

- É um bom começo. Você é bem afinadinha. Amanhã depois se não tiver novela, você pode me procurar que eu vou te agenciar.

Paolla tentou fugir da situação e disse aos risos:

- É melhor eu ir fazer pudim, Ana.

Antes da entrevista com Paolla, Ana Maria preparou um pudim de cappuccino e a atriz teve a chance de experimentar o resultado da receita.

Novela

Já quando o assunto foi Vivi Guedes, Paolla acabou entregando um spoiler do que irá acontecer com suas personagens nos próximos capítulos. Ana Maria exibiu uma cena em que Vivi é confrontada por Camilo, personagem de Lee Taylor, no altar sobre ter sido traído pela amada com Chiclete, interpretado por Sérgio Guizé. Em seguida, tentou arrancar da atriz o que virá pela frente:

- Tão dizendo que você vai casar de novo com o Camillo. Tão dizendo por aí que você vai teoricamente vai casar com ele de novo, porque ele vai querer prender o Chiclete, vai querer se vingar..

Paolla, então, deixou escapar:

- Vão me matar! Mas Vivi ainda vai passar por outra assim com isso aí. Tem mais casamento. Pronto, acabou. Chega de spoiler! Mas casamento com Camillpé barraco...

A atriz ainda disse que o sucesso de Vivi é tanto que ela é frequentemente chamada pelo nome da personagem nas ruas:

- Eu perco a Paolla! Agora é Vivi Guedes! Então a gente sabe que um personagem deu certo por isso, pela empatia do público. Quando nome e a história ficam forte. Então respondo como Vivi Guedes também!

Segundo ela, os fãs e telespectadores também comentam sobre a vida amorosa de Vivi quando a abordam na rua:

- As pessoas se envolvem. Elas perguntam: Mas e o amor? Retrata a vida de muita gente.

Solteira desde o término com Rogério Gomes, conhecido como Papinha, Paolla ainda fez uma reflexão sobre as mudanças na vida de sua personagem, que também pode acontecer na vida real:

- A gente tá sujeito a essas coisas na vida, dá gente achar que vai por um caminho e de repente não ser bem aquele. A gente passa por isso quando acorda né. To aqui na Ana Maria e daqui a pouco tudo muda!

Próximos Capítulos:

Mas os spoilers da novela não param por aí! De acordo com a colunista Patricia Kogut, Vivi e Chiclete serão desmascarados nos próximos capítulos da trama das nove.

Camillo irá descobrir que Vivi sabe a verdade sobre Chiclete e acabará deduzindo que os dois estão envolvidos no episódio da morte de Cosme, personagem de Osvaldo Mil.Ao investigar a situação, Camilo irá descobrir que, na verdade, Chiclete é um matador. O policial também irá ao encontro da ex-companheira para contar tudo, mas parece que Vivi não ficará surpresa, já que está ciente do trabalho do atual namorado.