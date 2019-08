Harry Styles revela que perdeu pedaço da língua após usar alucinógeno e fala sobre o tempo de One Direction

27/08/2019 | 12:10



Parece que a cara e o jeito de bom moço ficou no passado para Harry Styles, já que ele contou em entrevista à Rolling Stones sobre seu novo álbum e o processo de compôr músicas, que para o cantor envolveu o uso de alucinógenos, assim como também comentou detalhes de sua vida pessoal e do período que fez parte do One Direction, antes da banda se desfazer e o astro seguir carreira solo.

Atualmente, o ex-integrante da boy band se prepara para lançar um trabalho solo e autoral. As canções que serão lançadas são sobre fazer sexo e se sentir triste, como ele mesmo define. Para compor, Harry entrou em um processo um tanto quanto inusitado para a maioria das pessoas, que envolveu comer cogumelos, deitar na grama e ouvir Paul McCartney enquanto tomava sol.

- Eu mordi a ponta da minha língua. Então eu estava tentando cantar com todo aquele sangue jorrando na minha boca. Cogumelos e sangue. Aqui está um título para um álbum.

Além dos alucinógenos, o astro lembra de outros episódio que viveu nessa nova fase de sua vida, como uma vez em que estava festejando na praia e acabou perdendo todas as suas coisas. O músico diz que alguém achou a carteira dele na areia e a enviou de volta anonimamente por correio. Porém, a coisa da qual ele sente mais falta é a calça mostarda que ele tinha e nunca mais foi encontrada. Eita!

Por mais que Harry esteja aproveitando a vida e pareça estar em uma fase bem diferente da época do One Direction, o muso não se arrepende em nada de ter feito parte da banda:

- Quando alguém sai de uma banda eles falam: Aquilo não era eu. Eu estava sendo contido. Mas era eu e eu não sinto como se eu tivesse sido contido de nenhuma maneira. Era muito divertido. Se eu não gostasse, eu não teria feito, não é como se eu tivesse amarrado a um radiador.

Na época da boy band o galã era visto como confiante e seguro, porém Harry abriu o jogo que na verdade não era bem assim. Ele disse que vivia constantemente com medo de fazer alguma coisa errada, como até mesmo desafinar ao cantar uma nota. Com o tempo, o cantor disse que os fãs deram a ele a confiança para crescer, amadurecer e criar um ambiente em que ele sente que pode aprender e cometer erros. Além disso, outra coisa que o músico aprendeu com a vida foi ser mais aberto sobre seus sentimentos e desabafar mais com amigos, em vez de guardar tudo para si. Mesmo assim, tem coisas que Harry prefere não comentar, como a vida amorosa, por exemplo.

Até onde se sabe, o cantor está solteiro.