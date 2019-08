Destinos para quem gosta de praia e montanha

Redação



27/08/2019 | 11:48

Alguns destinos oferecem atrações para todos os tipos de viajantes. A Booking.com, empresa de viagem e turismo, pesquisou diversas hospedagens e selecionou alguns dos lugares mais espetaculares que unem praia e montanha. Com florestas tropicais, imensas cordilheiras, água cristalina e quilômetros de praia, os viajantes poderão aproveitar o melhor dos dois mundos em suas próximas férias.

Destinos que possuem diversas atrações

Soufrière, St. Lucia, Pequenas Antilhas

Divulgação Local possui praias e montanhas

Se você busca um destino que combina praia com trilhas em uma floresta tropical, basta visitar St. Lucia, no Caribe. Depois de mergulhar nas águas azul-turquesa, os aventureiros podem fazer uma caminhada pelo Gros Piton, um dos picos vulcânicos da ilha, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO.

A aventura começa na vila de Fond Gens Libre e, de lá, são cerca de 2 horas para chegar ao cume, a aproximadamente 800 metros do nível do mar.

Onde ficar: Villas com piscina privativa atraem viajantes ao Sugar Beach, A Viceroy Resort. Localizado nas areias branquinhas de Sugar Beach, onde, ao norte, desponta o imponente Petit Piton, esse é o lugar ideal para várias fotos inesquecíveis das férias.

Ítaca, Grécia

Divulgação Vista da cidade na Grécia

A pequena e intocada ilha de Ítaca é famosa por ser lar de Odisseu, herói da famosa Odisséia de Homero. Ao contrário dos destinos mais movimentados e procurados da Grécia, essa ilha é calma e tem belas praias de pedrinhas com água azul-turquesa, além de charmosas vilas históricas que se espalham pelas montanhas.

É fácil explorar Ítaca de carro, pois ela é uma ilha relativamente pequena. Existem várias rotas para serem feitas, como a de Vathy a Stavros, com parada obrigatória em Anogi e Exogi, para que o visitante possa conhecer o estilo de vida das comunidades locais.

Onde ficar: Há um histórico moinho, chamado Razos Windmill , que foi transformado em um único apartamento que combina tradição com um toque de modernidade. Depois de um dia caminhando pela praia e explorando as charmosas vilas nas montanhas, você pode curtir uma taça do vinho local, enquanto contempla o pôr do sol sobre o mar Jônico.

Makarska, Croácia

Divulgação Croácia é opção para quem busca praias e montanhas

Localizada ao longo da Costa da Dalmácia, entre Split e Dubrovnik, a cidade portuária de Makarska encanta com suas florestas de pinheiros, falésias acidentadas e as águas do mar Adriático em tons turquesa. Como a cidade é pequena, o visitante pode explorá-la a pé ou de bicicleta. Se você tem espírito aventureiro e quer ir além, é possível ir de carro à Montanha Biokovo, a segunda mais alta da Croácia, e ter a oportunidade de contemplar a linda vista da densa floresta que se estende pelas águas cristalinas.

Onde ficar: A apenas alguns minutos do Farol de St. Peter, no centro de Makarska, o Apartments Beso tem uma vista fantástica do porto.

Kauai, Havaí

Divulgação Vista da cidade de Kauai, no Havaí

Conhecida também como “Ilha Jardim”, a ilha de Kauai possui diversas particularidades, com penhascos vertiginosos, florestas tropicais e quilômetros de praias douradas. Embora seja muito tentador apenas relaxar e contemplar toda a beleza local, vale a pena alugar um carro para explorar as atrativas cidades costeiras, as praias secretas e as famosas cachoeiras da região.

Para ir da ponta da Costa Norte (Haena) até a Ponta Oeste (Polihale), o viajante leva apenas 3 horas. Quem busca uma vista realmente espetacular deve visitar ao Parque Estadual de Koke’e, que tem um cenário jurássico e com vegetação que se estende por falésias avermelhadas. Ali, vale a pena fazer uma das 7 trilhas ou pegar a estrada até o Mirante Kalalau para ter uma vista sensacional e incomparável de toda a costa.

Onde ficar: Se você busca um refúgio onde possa jantar ouvindo as ondas, o Kauai Shores Hotel, localizado em Kappa e de frente para o mar, é o lugar ideal. Para quebrar essa tranquilidade com um pouco de aventura, considere reservar um passeio de helicóptero e tenha uma vista da maravilhosa paisagem vulcânica das ilhas.

Sabah, Bornéu, Malásia

Divulgação A Malásia atrai turistas que buscam um turismo diferenciado

Bornéu é a terceira maior ilha do mundo e se estende por 3 países. Além disso, metade do seu território é coberto por florestas. O Monte Kinabalu, pico mais alto da Malásia, fica na extremidade norte da ilha e no estado de Sabah, um destino de férias espetacular e muito procurado por suas florestas tropicais e extensas praias.

Onde ficar: Localizado em uma reserva natural em frente ao Mar da China Meridional, o Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa proporciona uma vista espetacular das praias cristalinas da região, das florestas e das imponentes montanhas.

Baía das Ilhas, Nova Zelândia

Divulgação Vista da cidade na Nova Zelândia

Formada por mais de 140 ilhas subtropicais ao longo da costa da Ilha do Norte da Nova Zelândia, a Baía das Ilhas reúne praias inexploradas e paisagens vulcânicas de tirar o fôlego. Com diversas florestas exuberantes, baías desertas e uma rica história, esse destino não vai te deixar entediado.

Ter um carro na Baía das Ilhas é muito útil e permite explorar mais lugares. Independentemente de onde a sua curiosidade te levar, Kerikeri é parada obrigatória, pois lá é possível encontrar a casa mais antiga da Nova Zelândia, a Mission House, também chamada de Kemp House.

Para quem curte caminhar, vale muito a pena fazer um passeio ao longo da margem do rio Kerikeri até Wharepuke e Rainbow Falls.

Onde ficar: Localizado em Paihia, próximo à Floresta Opua e com uma vista incrível da baía, o Craicor Boutique Apartments está rodeado de verde, o que proporciona momentos de refúgio e tranquilidade para descansar e curtir bons.

Paraty, Brasil

Divulgação A cidade de Paraty também possui boas opções de passeios históricos

Localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, Paraty é um dos refúgios do Brasil. A cidade tem uma arquitetura característica, que data dos séculos 7 e 8, e foi uma cidade portuária da época da corrida do ouro no Brasil.

As praias da região têm como pano de fundo a densa floresta que cobre os picos das montanhas. Pitoresca, Paraty foi feita para caminhar e está repleta de casas multicoloridas, lojinhas administradas por moradores locais e igrejas antigas.

Depois de passar um dia na praia e explorar as ruas de paralelepípedos, o visitante pode fechar o dia com chave de ouro com uma dose de cachaça e outras delícias da culinária brasileira em um dos diversos cafés espalhados pelo centrinho.

Onde ficar: Localizada em um charmoso vilarejo de pescadores a apenas alguns minutos do centrinho de Paraty, a Casa Mar Paraty é uma pousada moderna que fica perto da Prainha e das montanhas da região. Depois de recarregar as baterias com uma caminhada pela floresta tropical, o visitante poderá relaxar na piscina de borda infinita e ter uma vista fantástica da Baía da Ilha Grande.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Não é preciso sair do país para encontrar paisagens repletas de belezas conservadas. Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espalhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.