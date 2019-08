5 roteiros para fazer de carro pelos cenários onde as séries são gravadas

Redação



27/08/2019 | 11:48

Netflix e a HBO são empresas que apostam em produções originais que cativam muitos fãs pelo mundo. Os últimos meses foram marcados pelas estreias de novas temporadas das séries mais badaladas do momento. Pensando nisso, a Rentcars.com, empresa que conecta pessoas em passeios de carro, listou cinco roteiros que podem ser feitos por onde as séries são gravadas.

Onde as séries são gravadas

Divulgação Cena da nova temporada de “La Casa de Papel”

1 – San Blas, Panamá – La Casa de Papel

O arquipélago de Kuna Yala, popularmente conhecido como San Blas, está localizado no mar do Caribe, e ainda não é um lugar muito conhecido pelo turismo em massa. A região é mostrada em algumas cenas da terceira temporada de La Casa de Papel – foi o refúgio dos personagens Rio e Tóquio após o roubo da Casa da Moeda da Espanha.

O trajeto até lá pode ser considerado uma pequena aventura – são necessárias 2h30 de viagem em estradas tortuosas e mais alguns minutos de barco. Os portos disponíveis para a chegada de turistas são Barsukun e Carti.

Como as estradas são de terra e contam com muitas curvas, o mais indicado é utilizar veículos 4×4. Partindo da Cidade do Panamá, é possível alugar um carro a partir de R$ 45 a diária.

Divulgação A série “Stranger Things” é uma das favoritas no momento

2 – Atlanta, EUA – Stranger Things

Nos últimos anos, a Geórgia, nos EUA, tem sido reconhecida como a nova capital cinematográfica, tendo em seu repertório grandes produções como Os Vingadores, Jogos Vorazes, e, recentemente, Stranger Things, uma das séries mais queridas pelo público da Netflix.

A maioria das cenas de Stranger Things foram gravadas em cidades bem próximas de Atlanta. O Departamento de Polícia de Hawkins, por exemplo, é na realidade a delegacia local de Douglasville, que fica a 35km da cidade.

Outro local importante na série é a Escola de Hawkins, que fica em Stockbridge. Além disso, o local escolhido para ser a Área Central de Hawkins, foi a Town Square, situada em Jackson.

Para conhecer essas locações, partindo de Atlanta, é possível alugar um carro a partir de R$ 78 a diária.

Divulgação Cenas de “Black Mirror”

3 – Granada, Espanha – Black Mirror

Em “Smithereens“, o 2º episódio da 5ª temporada de Black Mirror, o público passa a conhecer o bilionário Billy Bauer, dono de uma rede social, que está tirando uma semana de folga, para relaxar e fugir da rotina, em uma bela casa de vidro no meio de um deserto.

A bela construção está localizada no Deserto de Gorafe, a 87km de Granada, na Espanha, e pode até mesmo ser alugada – os interessados precisam acessar o site da proprietária do espaço e pagar 150 euros por noite (o equivalente a quase R$ 700).

Para chegar até lá, partindo de Granada, é possível alugar um carro a partir de R$ 54 a diária.

Divulgação Vista de Kiev, a capital da Ucrânia

4 – Kiev, Ucrânia – Chernobyl

O sucesso de uma minissérie que examina o pior acidente nuclear da história, ocorrido em Chernobyl, fez aumentar em 40% o número de turistas que querem ver a usina e a cidade abandonada fantasmagórica em sua vizinhança por si mesmos.

A aclamada produção da HBO foi filmada em diversas locações, tanto na Lituânia como na Ucrânia. Algumas cenas da produção foram realmente gravadas em Chernobyl e outras em Kiev, capital ucraniana.

Kiev possui diversas opções de restaurantes acessíveis, ruas estilosas e igrejas nos padrões eslavos. A capital ucraniana também abriga o Museu Nacional de Chernobyl.

Para realizar os passeios com mais conforto, é possível alugar um carro em Kiev, a partir de R$ 114 a diária.

Divulgação A ponte Bixby aparece na série

5 – Monterey, Califórnia – Big Little Lies

A trama de Big Little Lies, outro sucesso de audiência da HBO, se passa em Monterey, na Califórnia, e logo em sua abertura já é possível reconhecer um dos principais pontos turísticos: a ponte Bixby, que faz parte da Highway 1.

Outro cenário interessante para visitar, é o Monterey Bay Aquarium, onde a personagem Jane trabalha, e que na vida real foi considerado um dos maiores aquários dos EUA, com mais de 35 mil animais marinhos.

Para fazer esses passeios pela costa californiana, o turista pode alugar um carro em Monterey, a partir de R$ 87 a diária.

