Do Diário do Grande ABC



26/08/2019 | 21:09



Ventos que soprarão em altos níveis da atmosfera favorecerão a formação de nuvens em todo o Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado a nublado, mas as temperaturas permanecerão estáveis em comparação com a segunda-feira. A máxima prevista é de 23°C. As chances de chuva são bem pequenas e restritas ao início da manhã e fiml da tarde. A partir de quarta-feira (28) a tendência é de redução da nebulosidade e não há mais previsão de chuva.