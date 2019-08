Exame não constata lesão em Antony no São Paulo; Toró e Pablo vão a campo

26/08/2019 | 19:32



Após deixar São Januário com uma tipoia por causa de dores no ombro esquerdo, o atacante Antony não teve lesão constatada em exames realizados nesta segunda-feira pelo departamento médico do São Paulo. Ele deve ficar à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Grêmio, no sábado.

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco tricolor depois da derrota para o Vasco no Rio de Janeiro, Antony ficou na parte interna do CT da Barra Funda com os demais titulares. O atacante tem dores no ombro e será reavaliado nos próximos dias.

Em campo, as novidades foram Hernanes, Pablo e Toró. O trio se recupera de lesão, e quem tem mais chances de voltar a ficar à disposição é Toró. Hernanes está descartado para o próximo jogo e não tem prazo para retornar. Alexandre Pato realizou tratamento de um edema na coxa esquerda.

Pablo e Toró realizaram trabalhos em campo sob a supervisão do preparador físico Henrique Martins. Pablo sofreu uma lesão no tornozelo direito no dia 13 de julho, enquanto Toró teve um estiramento muscular na coxa esquerda em 14 de agosto.

Hernanes, por sua vez, se recupera de uma grave lesão no músculo adutor da coxa direita e trabalhou com o fisioterapeuta Betinho. Ele sofreu a contusão no último dia 10, durante o clássico contra o Santos.

O São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Um desfalque certo no ataque da equipe para o jogo contra o Grêmio é Raniel, que foi expulso contra o Vasco e terá de cumprir suspensão.