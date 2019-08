23/08/2019 | 21:21



A Coreia do Norte lançou no início deste sábado (hora local) dois projéteis, afirmaram os governos da Coreia do Sul e do Japão. As Forças Armadas sul-coreanas afirmaram que Pyongyang disparou dois "projéteis não identificados" a partir da área de Sunduk, no sul da província de Hamkyeng, para o Mar do Leste.

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram que receberam a notícia sobre o lançamento e que monitoram a situação. O episódio ocorre após a conclusão de exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul, alvos de críticas do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Fonte: Dow Jones Newswires.