Marcelo Melo vence rodada dupla e conquista título em Winston-Salem

23/08/2019 | 20:48



O brasileiro Marcelo Melo conquistou o título da chave de duplas do Torneio de Winston-Salem, ATP 250 disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot encararam uma rodada dupla para faturar a taça, tendo derrotado na decisão os norte-americanos Nicholas Monroe e Tennys Sandgren por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 10/3, em 1 hora e 28 minutos.

No confronto, Melo e Kubot perderam o equilibrado primeiro set, mas depois dominaram a segunda parcial, vencida por 6/1. Na sequência, dominaram o match tie-break, confirmando a condição de cabeças de chave número 1 do Torneio de Winston-Salem, evento preparatório para o US Open.

Esse triunfo concluiu um dia desgastante para Melo e Kubot, pois eles precisaram entrar em quadra duas vezes - o duelo pelas semifinais, que seria disputado na quinta-feira, precisou ser adiado. E eles derrotaram os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 7 minutos, se classificando à decisão.

O título em Winston-Salem foi o primeiro de Melo nesta temporada, sendo o 33º da carreira do mineiro. Ele também soma 12 taças ao lado de Kubot e 15 em eventos de nível ATP 250. E agora chega mais confiante para a disputa do US Open, Grand Slam no qual foi vice-campeão no ano passado.