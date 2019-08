23/08/2019 | 19:10



Esta sexta-feira, dia 23, é uma dia pra lá de especial, já que marca o aniversário de duas das atrizes mais famosas da TV brasileira: Susana Vieira e Gloria Pires. Ambas estarão no elenco da nova novela das seis da Globo, Éramos Seis, que está prevista para estrear em setembro, e decidiram comemorar o dia especial juntas e com direito a festinha nos bastidores do folhetim.

Gloria publicou um vídeo super fofo em seu Instagram para contar aos seus seguidores que as duas fazem aniversário no mesmo dia, e Susana foi só elogios para a colega de elenco durante a gravação. Ela disse:

- De 20 em 20 anos nasce uma estrela. Eu estou com 76 e ela com 56. Que coisa linda, né?

Fofas, né?