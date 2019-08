Novo Land Rover Evoque ganha nova versão com motor flex no Brasil

Leo Alves



23/08/2019 | 19:18

O novo Land Rover Evoque ganhou uma nova versão de entrada no Brasil. A SE R-Dynamic chega em outubro e será a primeira com motor flex do modelo de segunda geração. Seu preço sugerido é de R$ 281.600.

Versão de entrada novo Land Rover Evoque

Sob o capô está o motor P250 2,0l flex. Ele desenvolve até 250 cv de potência e 37,2 kgfm de torque máximo. A transmissão automática de nove marchas completa o conjunto. O Evoque SE R-Dynamic faz de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e tem velocidade máxima de 230 km/h.

Equipamentos

De série, o novo modelo traz comandos acionados por voz, assistente de fadiga do motorista, assistência de frenagem de emergência, indicador das condições das pastilhas de freios, ar-condicionado dual-zone, teto solar panorâmico, sistema de entretenimento Touch ProDuo com som Medidian e tela de 10 polegadas, câmera de ré e Park Assistant.

Completam a lista os faróis e lanternas em LED, puxadores de porta retráteis e o painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas.

Foto: Divulgação Land Rover lança nova geração do Evoque no Brasil