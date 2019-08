Carille treina com reservas, mas mantém dúvida na defesa para jogo com Avaí

23/08/2019 | 19:02



O Corinthians tem apenas uma dúvida na defesa para a partida contra o Avaí, domingo, às 19 horas, em jogo na Ressacada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A interrogação na escalação se refere à presença de Gil ou Manoel na defesa - Bruno Méndez está praticamente escalado.

Nesta sexta-feira, o técnico Fábio Carille realizou um treinamento apenas com jogadores que não foram titulares no empate sem gols contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana. Carille separou dez atletas para um trabalho de posicionamento, mas não definiu um zagueiro titular. O Corinthians foi escalado com Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez e Carlos Augusto; Ralf; Ramiro, Sornoza, Matheus Jesus e Everaldo; Boselli.

Gil tem chances maiores de atuar, pois ele costuma jogar pela esquerda - o uruguaio Bruno Méndez atua pela direita. Por outro lado, o defensor que chegou do futebol chinês não teve nenhum descanso desde que chegou ao Corinthians. Ele já disputou dez partidas. Manoel não atuou contra o Wanderers, no Uruguai.

O meia Pedrinho fez trabalhos de fisioterapia nesta sexta-feira e não deve viajar com o elenco para Florianópolis no sábado. Depois de ter sido substituído com dores no quadril no jogo na Arena Corinthians, o jogador de 21 anos deverá ser poupado para a partida de volta diante do Fluminense, dia 28, no Maracanã, pelas quartas de final da Sul-Americana. Um empate com gols classifica o time às semifinais do torneio.