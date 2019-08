Pato permanece como desfalque no São Paulo para jogo contra o Vasco

23/08/2019 | 18:47



O atacante Alexandre Pato permanecerá como desfalque do São Paulo para a partida contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já não havia atuado nos dois últimos jogos por causa de um edema na coxa esquerda.

Nesta sexta-feira, no penúltimo treino antes do confronto, Pato ficou na parte interna do CT da Barra Funda. Havia a expectativa de ele voltar a ficar à disposição para enfrentar o Vasco, mas o retorno deve ocorrer na rodada seguinte, quando o São Paulo enfrentará o Grêmio.

Por outro lado, o técnico Cuca poderá contar com o zagueiro Bruno Alves e o meia-atacante Everton, que cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira. O lateral-esquerdo Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque.

As outras baixas do São Paulo são os lesionados Pablo, Hernanes, Toró e Rojas. Do quarteto, quem está mais perto de voltar a ficar à disposição é Pablo, que já realizou trabalhos de transição física nos últimos dias.

Uma provável escalação do São Paulo para a partida contra o Vasco tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves (Anderson Martins), Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Raniel.