Khloé Kardashian rebate comentário polêmico em foto com True Thompson e Chicago West

23/08/2019 | 18:11



Khloé Kardashian se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. A socialite está aproveitando as férias nas Bahamas e está compartilhando tudo no seu perfil do Instagram, mas a legenda de uma foto de True Thompson e Chicago West não agradou uma seguidora.

A foto em questão é das duas pequenas com sacos de salgadinho na mão e se aproveitando, na legenda ela brincou um dialogo:

Chi: Eu ouvi minha mamãe dizendo que calorias de viagem não contam.

True: Não me fale duas vezes, Chi.

Apesar de muitos comentários fofos, uma seguidora pareceu não entender que era uma brincadeira:

Meu Deus, um bebê não precisa ficar contando calorias, criticou.

Mas Khloé não deixou o comentário passar e retrucou:

Obviamente. Você não está bem se pensa que bebês contam calorias.