Com mais uma virada, Borussia Dortmund bate Colônia e se mantém 100% no Alemão

23/08/2019 | 17:57



Pela segunda vez consecutiva, o Borussia Dortmund conseguiu virar um resultado e obter uma vitória nesta início de Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da segunda rodada da competição, o time derrotou o Colônia por 3 a 1, no campo do adversário. Com isso, o time que venceu o Augsburg por 5 a 1, na rodada de estreia, mantém os 100% de aproveitamento e soma seis pontos.

O Dortmund começou o jogo em ritmo lento, ao contrário do Colônia, que exerceu forte marcação e apostou na velocidade de Córdoba no ataque. Os primeiros 45 minutos foram todos de domínio do time casa, que abriu o placar aos 29 minutos. Após escanteio pela direita, Skhiri desviou na primeira trave e Dominick Drexler completou de cabeça: 1 a 0.

O segundo tempo foi totalmente diferente. A impressão é a de que o Dortmund tinha certeza de que venceria o jogo quando quisesse, principalmente a partir do momento em que o Colônia demonstrou cansaço por causa do esforço físico intenso na primeira etapa. E o empate veio aos 25 minutos, com Jadon Sancho.

Apesar da igualdade, o Dortmund não perdeu o equilíbrio emocional e foi buscar a vitória nos minutos finais. Aos 41, após ótima jogada pela direita, fruto do entrosamento dos jogadores, Lukasz Piszczek cruzou na medida para Achraf Hakimi conferir: 2 a 1.

Ainda havia tempo para o terceiro e ele veio nos acréscimos. Empurrado pela torcida, o Colônia pressionou, mas abriu espaços para um lindo contra-ataque. Hakimi escapou pela direita, em alta velocidade, e cruzou para Paco Alcácer completar para as redes e selar o 3 a 1.

Com o resultado, o Borussia Dortmund assumiu na liderança provisória isolada do Alemão, mas há outros seis times que também venceram na estreia e também poderão chegarão aos seis pontos no complemento desta segunda rodada. Já o Colônia amargou a sua segunda derrota em dois jogos e ainda não pontuou na competição, na qual hoje figura na 15ª posição, à frente apenas de Mainz, Augusburg e Union Berlin.