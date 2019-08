Do Dgabc.com.br



23/08/2019 | 17:12



O sábado ainda terá bastante variação de nebulosidade e pequenas chances de chuva fraca e isolada no início do dia. Ventos de quadrante Sul ainda soprarão e por conta disso as condições para formação de nuvens ficarão favoráveis. Durante a tarde o Sol poderá aparecer entre nuvens, mas mesmo assim as temperaturas ficarão amenas. Mínima prevista de 14°C e máxima de 20°C. A partir do domingo a nebulosidade deverá reduzir gradativamente e não há mais previsão de chuva.