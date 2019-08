Professores de São Caetano participam de capacitação com educadores da Finlândia

Do Dgabc.com.br



23/08/2019 | 16:56



Professores da Educação Infantil de São Caetano participaram nesta quinta-feira (22) de um workshop com três educadores da Universidade da Finlândia no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Zilda Arns, no Bairro Barcelona.

O objetivo do evento foi apresentar estrutura e propostas pedagógicas adotadas na Finlândia, país considerado modelo internacional de qualidade de ensino, para inspirar novas práticas dentre os educadores da cidade.

A diretora do Cecape, Denise Pattini, explicou que o encontro nasceu a partir de uma parceria da Prefeitura com o Instituto Ânima, uma organização sem fins lucrativos, vinculada ao Grupo Ânima Educação, que tem promovido diversas visitas de educadores finlandeses ao Brasil com o propósito de capacitar os profissionais brasileiros.

O professor Jarkko Wickstrom, CEO na América Latina da Universidade, destacou que o sucesso da educação finlandesa não repousa nas condições econômicas do país (que já enfrentou sérias crises econômicas ao longo de sua história), mas numa importante decisão estratégica: priorizar a formação de professores.

A professora Niina Riihivuori, especialista em Educação Infantil, afirmou que o magistério é uma profissão bastante valorizada e até disputada no país, que tem priorizado, sobretudo, a educação básica. Ela explicou que o modelo educacional enfatiza bastante a autonomia e a criatividade, de crianças e professores, para adaptar as diretrizes nacionais às realidades locais. Outra característica marcante da educação finlandesa é o estímulo à participação das famílias na vida escolar.