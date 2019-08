Ciclistas participam do Mega Pedal Shimano Fest no próximo domingo

Do Dgabc.com.br



23/08/2019 | 16:27



Ciclistas de Santo André participarão neste domingo (25) do Mega Pedal Shimano Fest, que percorrerá 24 quilômetros em direção ao Memorial da América Latina, na Capital.



O evento é considerado o maior da América Latina por conta do seu longo percurso e da grande quantidade de participantes. Em Santo André, o ponto de concentração de saída será no Parque Celso Daniel, a partir das 7h30.



A Prefeitura de Santo André dará apoio na saída dos ciclistas com agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), da GCM (Guarda Civil Municipal) e da PM (Polícia Militar). O passeio é promovido pelo núcleo ciclístico da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).