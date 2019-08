23/08/2019 | 16:11



Maisa Silva e Nicholas Arashiro são super apaixonados e um dos casais mais fofos atualmente!

Apesar da rotina intensa da apresentadora, os dois sempre encontram um tempinho para se verem. E, quando não, parece que não existe dúvida ou insegurança. Em um clique com o namorado, Maisa escreveu:

Compreensivo, engraçado, carinhoso, não come carne, não é machista, demonstra o tempo todo que me ama, é meu melhor amigo, me apoia em tudo que eu faço, não é ciumento, entende minha profissão... Te amo por esses e mais outros 1000 motivos. Sei que tenho você mesmo que de longe.