Selma Blair compartilha lembrança no hospital: Quimioterapia e outras drogas têm seu preço

23/08/2019 | 16:11



Selma Blair, famosa atriz americana, tem enfrentado tratamentos contra sua esclerose múltipla desde outubro de 2018. Em sua conta no Instagram, a atriz postou uma lembrança de quando estava internada no hospital de Chicago.

Eu pude brincar com as minhas perucas, maquiagens e rimos do meu contorno, como pode ver aqui. Dias e dias do mesmo, e então o riso. Obrigada amigos. Estou melhorando, compartilhou Selma.

Ela ainda afirma que está melhorando e que já até consegue andar mais.

Estou inchada e as articulações estão com dor. Meu olhos ainda não focam. A quimioterapia e outras drogas de alta dose têm seu preço. Preciso começar a fisioterapia e me mexer mais. Vou me sentir melhor. O começo é difícil. Amor para todos vocês, finalizou.

Desde que anunciou a doença em seu Instagram, a atriz tem recebido muito amor e palavras de incetivo de seus seguidores e amigos. E dessa vez não foi diferente.

Eu amo cada publicação que você faz. Eu realmente não consigo explicar como eu me sinto, mas você faz meus dias ficarem melhores, comentou um seguidor.