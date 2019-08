Anel de noivado que Kate Middleton herdou de princesa Diana era para ser de Meghan Markle, diz documentário

23/08/2019 | 16:11



A Amazon Prime lançou o documentário The Diana Story e trouxe informações novíssimas sobre a relação que a Princesa de Gales tinha com os filhos, os príncipes William e Harry, e todos os ensinamentos que ela passou para os garotos.

Segundo o jornal Express, o antigo mordomo de Lady Di, Paul Burrell, contou no doc que, após a morte da ex de Príncipe Charles, William e Harry dividiram os bens da mãe, e o caçula ficou com um anel de safira de valor equivalente a mais de um milhão e meio de reais. No entanto, quando William decidiu pedir a mão de Kate Middleton em casamento em 2011, Harry abriu mão da joia para que o irmão a usasse como anel de noivado. Que fofo!

- Harry disse para ele: Não seria apropriado se ela tivesse o anel da nossa mãe?

O ex-mordomo contou que o gesto altruísta de Harry mostrava os valores que ele havia herdado de sua mãe.

- Harry abriu mão de seu precioso tesouro. Ele deu para o irmão a única coisa que tinha da mãe. Isso é altruísta, legal e exatamente quem Diana era.

Meghan Markle pode não ter ganho a joia de Diana que Harry havia guardado, mas seu anel de noivado também tem detalhes que lembram a sogra, já que possui alguns diamantes da coleção pessoal de Diana. Parece que ninguém saiu perdendo, hein?