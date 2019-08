PRF descobre 5 mil munições de fuzil coladas ao corpo de passageiros de ônibus

23/08/2019 | 15:59



A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5.208 munições na noite desta quinta-feira, 22, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Os projéteis estavam colados com fita adesiva ao corpo de dois passageiros de um ônibus, também em suas pernas e no abdômen.

O ônibus fazia o itinerário entre Foz do Iguaçu e Curitiba.

A abordagem ocorreu às 23h30, na BR-277, em frente a uma unidade operacional da PRF.

Do total de cartuchos, 5.005 unidades são de calibre 9 milímetros; 201, para fuzil calibre 556; e os dois restantes, para fuzil calibre 7,62.

Aos policiais rodoviários federais, os presos, ambos com 20 anos de idade, disseram que pegaram as munições em Foz do Iguaçu e que pretendiam levá-las para Curitiba.

Um dos presos declarou morar em Fazenda Rio Grande, o outro, em Araucária, municípios da região metropolitana da capital paranaense.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel.